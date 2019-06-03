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Devler Eljif Elmas için yarışıyor

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Fenerbahçeli Eljif Elmas için İspanya ve İtalya'dan iki ekip yarış halinde

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Devler Eljif Elmas için yarışıyor
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Hem Atletico Madrid hem de Inter, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 15 milyon euroya yakın teklifler sundu.

Fenerbahçe’de Eljif Elmas’ın rotası merak ediliyor. Son haftalarda adı birçok büyük kulüple anılan sarı lacivertli futbolcu için teklifler artıyor.

19 yaşındaki futbolcu için son günlerde yarışta iki kulüp öne çıktı.İspanyol basınında Atletico Madrid’in Elmas için 14 milyon euro civarından bir bedel teklif ettiği iddia edildi.

Bir diğer teklif ise Inter kulübünden.İtalyan ekibinin başına geçen Conte’nin Makedonyalı futbolcuyu çok istediği belirtiliyor.

Inter’in de Eljif Elmas için Atletico Madrid’e yakın bir teklifte bulunduğu gelen haberler arasında.

Başarılı orta sahayı, bir sezon daha kadroda tutmak isteyen sarı lacivertlilerin, Finansal Fair Play şartları nedeniyle bu teklifleri kısa süre için değerlendirmesi bekleniyor.

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