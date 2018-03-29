banner107
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
12 0
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
14 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
210 0
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
40 0
Terlik yutan piton ameliyat edildi
Terlik yutan piton ameliyat edildi
26 0
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
42 0
23 0
19 0
banner82
banner147

Dev maçın hakemi Fırat Aydınus

banner27

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek

Dev maçın hakemi Fırat Aydınus
banner137

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Alex Taşçıoğlu yapacak. 4. hakem olarak da Özgür Yankaya görev alacak.

Süper Lig'de 27. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
BUGÜN

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan
31 Mart Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek
1 Nisan Pazar:
13.30 Göztepe-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek 
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus 
2 Nisan Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.