Dev maçın hakemi Fırat Aydınus

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Alex Taşçıoğlu yapacak. 4. hakem olarak da Özgür Yankaya görev alacak.
Süper Lig'de 27. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
BUGÜN
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan
31 Mart Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek
1 Nisan Pazar:
13.30 Göztepe-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus
2 Nisan Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk