Dev derbide 388’inci randevu

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftası bugün T.T Arena’da oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe derbisiyle başlayacak. İki takım 388’inci kez karşı karşıya gelecek

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftasının perdesi dev derbiyle açılacak. Dünya derbisinde 388'inci randevu öncesi heyecan dorukta.

Dev derbi saat T.S 21.00’de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

17 Ocak 1909'da Papazın Çayırı'nda başlayan Ezeli rekabette bir çok gol atıldı, unutulmaz anlar yaşandı. Daha önce oynanan 387 mücadelede sarı lacivertlilerin üstünlüğü var. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 146, sarı kırmızılıların ise 123 galibiyeti bulunuyor. İki ekip arasında 118 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 532 golüne Galatasaray 482 golle karşılık verdi. İki takım ligde 123'üncü kez karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin 50, sarı kırmızılıların ise 33 galibiyeti var. 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

19 puanlı Galatasaray ligde üçüncü sırada. Son İki maçını kazanamayan sarı - kırmızılılar evinde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. 9 puanı olan Fenerbahçe ise Spor Toto Süper Lig'de 15'inci sırada. Sarı lacivertliler derbiyi kazanarak moral bulmak ve kötü gidişata son vermek istiyor.

Muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz (Maicon), Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş (Onyekuru), Belhanda, Rodrigues, Eren Derdiyok.

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan, Jailson, Elif Elmas, Ayew, Benzia, Alper Potuk, Soldado

GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR

Galatasaray'da bir çok futbolcu sakatlık problemi yaşıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un durumlarının ise bugün yapılacak antrenmanda netlik kazanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi yaşayan Younes Belhanda ile ayağına darbe alan Martin Linnes ise kritik müsabakada sahadaki yerini alabilecek.

MARİANO CEZALI

Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak.

Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de bir cezalı, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İslam Slimani, derbide takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Türk Telekom Stadı'nda görev yapamayacak.