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Dernek lokali festivalle açılacak

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Dernek lokali festivalle açılacak
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Gökhan Necipoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü KKTC Fenerbahçeliler Derneği yeni lokal binasının tadilatını süratle sürdürürken, Dünya Fenerbahçeliler Günü olan 19-07-2019 tarihinde derneğin yeni binasının açılışını gerçekleştirecek.

Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeni ile Mustafa Gürkan'ın organizasyonluğunda KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin yeni lokalinde festival düzenleyecek olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Festival kapsamında saat 19:07'de başlayacak etkinliklerde çocuklara yüz boyama, Dj eşliğinde müzik sunumu yapılacak.

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