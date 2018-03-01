Derbinin faturası ağır oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararları açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi iki ekibe de pahalıya patladı. Kurul, iki takıma da tribün kapatma ve para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası iki ekibe de yaptırım uyguladı. Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı toplam 125 bin lira ceza aldı.

Ayrıca saha olayları ve çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile kuzey alt 105, 108,109 ve doğu alt 113,114,115 bloklarda maç izleyen siyah-beyazlı taraftarlara 1 maç ev sahibi müsabakaya giriş yasağı verildi.

Hem saha olayı hem de kötü tezahüratın gerçekleştiği kuzey alt 107 bloktaki taraftarlar ise 2 maç ceza aldı.

Fenerbahçe ise, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı, 22 bin 500 Lira; 77inci kez gerçekleşen çirkin ve kötü tezahürattan dolayı da, 170 bin Lira ceza aldı. Ayrıca, misafir tribün 404, 405, 406 blokta bulunan sarı-lacivertli taraftarlara da bir maç ceza verildi.

Kurul ayrıca, Aytemiz alanyaspor'a 24 bin, İdarecisi Bilal Gömeç'e de 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin Lira para cezası verdi.

Galatasaray'a konuk olan Bursaspor'a çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile 20 bin Lira, misafir tribün 417, 418, 419, 420, 421 numaralı bloklardaki taraftarlarına da 1 deplasman maçı için yaptırım uygulandı.

Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçını batı üst D bloktan izleyen Başakşehir taraftarları da çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile 1 maç ceza aldı.

Öte yandan, Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında sportmenliğe aykırı hakareti nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.