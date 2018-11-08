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Derbin faturası ağır oldu

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PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 7, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç, Galatasaraylı futbolculardan Donk'a 6, Ndiaye'ye 5, Rodrigues'e de 3 maç men cezası verdi. PFDK, Fenerbahçeli futbolculardan Jailson'a 8, Soldado'ya ise 6 maç men cezası verdi

Derbin faturası ağır oldu
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Olaylı derbinin faturası belli oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim 7 maç, Hasan Şaş 8 maç, Ndiaye 5 maç, Rodrigues 3 maç, Donk 6 maç, Mariano 5 bin lira para cezası alırken, Fenerbahçe'de Soldado 6 maç, Jailson 8 maç ceza aldı.

Galatasaray Kulübü, çirkin ve kötü tezahürat ayrıca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması yüzünden PFDK'ya sevk edilmişti.

Sarı kırmızılı kulübün yanı sıra başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye, Donk, Rodrigues, Mariano, Uğur Yıldız, Fahri Yılmaz, Eray Sözen ve Hande Sümertaş, Fenerbahçe'den ise Soldado, Jailson, Bülent Ataş ve Ali Bozan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler olmuştu.

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