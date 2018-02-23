Derbide gözler kalecilerde olacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak

Vodafone Arena'da oynanacak kritik müsabakada kaleyi koruması beklenen Beşiktaş'ın 30 yaşındaki kalecisi Fabricio Agosto Ramirez ile Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Beşiktaş'taki ikinci sezonunu geçiren Fabricio ile Fenerbahçe'de 16. sezonunu yaşayan Volkan Demirel'in derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

FABRİCİO, 22 LİG MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez, bu sezon 22 lig maçının tamamında kaleyi korudu.

Geçen sezonun başında transfer olduğu siyah-beyazlı takımda kaptan Tolga Zengin'den formayı alan ve istikrarlı bir performans sergileyen Fabricio, hem Süper Lig hem de Avrupa maçlarındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın bu sezonki 22 lig maçında kalesini koruyan 30 yaşındaki file bekçisi, 15 müsabakada 21 gol yedi. Fabricio, 7 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Rakip filelere 41 gol gönderen Beşiktaş, kalesindeki 21 gole ise engel olamadı. Siyah-beyazlılar, topladığı 41 puanla 4. sırada bulunuyor.

FABRİCİO, FENERBAHÇE GALİBİYETİ GÖRMEDİ

Fabricio, 25 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisiyle 5. kez sarı-lacivertlilere karşı kaleyi koruyacak.

Fabricio, geçen sezon başında geldiği Beşiktaş'ta ilk yılında Fenerbahçe'ye karşı 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Siyah-beyazlı takım, lig maçlarında 0-0 ve 1-1'lik skorlarla berabere kalırken, kupadaki müsabakayı 1-0 kaybetti.

Fabricio'nun bu sezonun ilk yarısında kaleyi koruduğu Fenerbahçe derbisinden de siyah-beyazlı ekip, 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL'İN 29. BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Volkan Demirel, Beşiktaş'a karşı bugüne dek sahaya çıktığı 28 maçta 17 galibiyet gördü.

Siyah-beyazlılara karşı ilk maçını 25 Nisan 2004'te İnönü Stadı'nda oynayan Volkan'ın forma giydiği maçlarda Fenerbahçe, Beşiktaş'a galibiyet açısından önemli bir üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli kalecinin sahada olduğu 25 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa maçında Beşiktaş'a karşı sadece 5 kez kaybetti. Volkan'ın kaleyi koruduğu 28 karşılaşmanın 6'sında ise taraflar eşitliği bozamadı.

Volkan Demirel, söz konusu 28 Beşiktaş derbisinin 10'unda kalesini gole kapatırken, Beşiktaş'ın 28 golüne ise engel olamadı.

Tecrübeli file bekçisi, bugüne kadar forma giydiği toplam 60 Beşiktaş ve Galatasaray derbisinde ise 33 galibiyet, 14 beraberlik alırken, 13 de mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Carlos Kameni ise Beşiktaş'a karşı 1 maçta süre aldı. Ligin ilk yasırında Ülker Stadı'nda oynanan derbi maçı sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı. Kameni'nin görev aldığı Galatasaray derbisi ise 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

VOLKAN, BU SEZON 15 LİG MAÇINDA OYNADI

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 15 maçta kaleyi korudu.

Volkan Demirel, bu sezon forma giydiği 4 karşılaşmada rakiplerinin gol bulmasına izin vermezken, 11 müsabakada 17 gol yedi. Volkan'ın kalede yer aldığı maçlarda Fenerbahçe, 8 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu.

Sezon başında transfer edilen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ise bu sezon 7 lig maçında kaleyi savundu. Sarı-lacivertli ekip, Kameni'nin kalede olduğu müsabakaların 3'ünde gol yemezken, 4 karşılaşmada ise kalesinde 7 gol gördü.

Fenerbahçe, Kamerunlu file bekçisinin oynadığı karşılaşmalarda ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.