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Derbide düdük Aydınus’ta

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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek

Derbide düdük Aydınus’ta
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Özgür Yankaya yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 Kasım Cuma: (T.S)

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

3 Kasım Cumartesi: (T.S)

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halis Özkahya

4 Kasım Pazar: (T.S)

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy

5 Kasım Pazartesi: (T.S)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

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