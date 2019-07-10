Denerel: Dopingde ciddi artış var

Dr. Nevzat Denerel, Tonguç Kotak’la 45 dakika programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Dopingde ciddi artışın olduğunu söyledi. Denerel, haber vermeden federasyonların faaliyetlerine gideceklerini söylerken, hedeflerinin eğitimli ve bilinçli sporcular yaratmak olduğunu belirtti

KKTC Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Dr.Nevzat Denerel, BRTSPOR’da yayınlanan Tonguç Kotak’la 45 dakika’ya konuk olarak doping ve kurulun neler yapacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Denerel hedeflerinin KTC’de doping konusunda daha eğitimli ve bilinçli sporcular yaratmak olduğunu söyledi.

3-4 yıldır ülkede doping testi yapılmadığını belirten Denerel, ne yazık ki yapılan ihbarlar da gösteriyor ki ciddi şekilde doping kullanımında artma vardır. Aldığımız ihbarlardan çıkan sonuç yaygın bir şekilde doping kullanılıyor. Konunun öneminin farkındayız. Hızlı hareket ederek çözümler üreteceğiz. 67/99 Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın içine Doping konusunu da koyduk. Burada Tüzük de hazır. Federasyonlarla ciddi bir çalışma içine gireceğiz. Federasyonlardan 1 kadın 1 erkek sporcu alarak Sporcu Komisyonuna isim bildirmelerini istedik. Bu sporcular kendi dallarındaki sporculara konunun önemini aktaracaklar.”açıklamasını yaptı.

Denerel, “Biz kurul olarak haber vermeden federasyonların faaliyetlerine gideceğiz. Burada yapacağımız testlerde A numunesine 250 Euro (1610 TL) ve B numunesi de 500 Euro’ya (3220 TL) ödeyeceğiz.Milli Eğitim Bakanlığını da işin içne sokarak okullarda kendimizi anlatacağız. Doping’in zararlı oluşuna okullarda anlatıp işi oralardan başlatacağız. Her branşa gireceğiz ama bunlar bütçe ister. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Devletimizin katkıları ile bu işi çözmek amacındayız.”dedi.