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Demir Moda’dan sağlıklı spor yapma olanağı

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Hamitköy yöneticisi, fonksiyonel fitness antrenörü Demir Moda, kendine özel instagram ve facebook hesabındangünlük özel antrenman videoları paylaşarak, önemli bir kamu hizmetini topluma sunup, sokağa çıkamayan insanlara sağlıklı spor yapma olanağı sunuyor

Demir Moda’dan sağlıklı spor yapma olanağı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle hükümetin aldığı kısmi sokağa çıkmama kararı sonrasında insanlar evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmıyorlar.

Spor adamları da sosyal medya üzerinden hazırladıkları antrenman tekniklerini içeren videolar veya canlı yayınlarla, evlerdeki insanlara ulaşarak sağlıklı ve doğru şekilde spor yapmalarını sağlıyorlar. Bu spor adamlarından olan Hamitköy Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi, fonksiyonel fitness,TRX İnterval kardiyo ve Bodyweight kilo kontrol antrenörü Demir Moda da gönüllü olarak antrenman videolarını paylaşıyor.

Kendine özel stüdyosunda belirli saatlerde sadece kişisel teke tek veya özel grup çalışmaları yaparak “kişisel antrenörlük” yapan Demir Moda, toplumun içinde bulunduğu zorlu süreç içerisinde kendine özel instagram ve facebook hesabından “bodyweight” vücudumuzun ağırlığını kullanarak yapabilecek günlük özel antrenman videoları paylaşarak önemli bir kamu hizmetini topluma sunuyor.

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