banner107
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
17 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
23 0
Peri masalı gibi düğün
Peri masalı gibi düğün
23 0
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
201 0
Az daha yayayı eziliyordu
Az daha yayayı eziliyordu
211 0
61 0
Şampiyon Galatasaray
Şampiyon Galatasaray
133 0
Dilenci arkasında servet bıraktı
Dilenci arkasında servet bıraktı
429 0
banner82
banner147

Demba yeniden Çin’e dönüyor

banner27

Demba Ba’dan rota değişikliği… Alacağı ekstra ücretler yüzünden siyah-beyazlılarla anlaşamayan Senegalli golcünün yeniden Çin’e döneceği öğrenildi

Demba yeniden Çin’e dönüyor
banner137

Göztepe ile olan sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Demba Ba’ya bir kez daha Çin yolu göründü.

Beşiktaş’a transferi gündemde olan Senegalli oyuncu, İstanbul’da İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların senelik 2.5 milyon Avrodan 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme için anlaştığı ancak, tecrübeli golcünün istediği bonuslar yüzünden nihai anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

32 yaşındaki yıldızın bunun üzerine rotasına yeniden Uzak Doğu’ya çevirdiği ve Çin’den gelen astronomik maaş teklifini kabul ettiği belirtildi.

Demba Ba, 2014-15 sezonunda Beşiktaş formasıyla ligde 18 gol atmıştı.

Senegalli golcü, bu performansı sonrasında 13 milyon Avro karşılığında Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai Shenhua’ya transfer olmuştu…

Demba Ba, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 13 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.