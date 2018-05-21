Demba yeniden Çin’e dönüyor

Demba Ba’dan rota değişikliği… Alacağı ekstra ücretler yüzünden siyah-beyazlılarla anlaşamayan Senegalli golcünün yeniden Çin’e döneceği öğrenildi

Göztepe ile olan sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Demba Ba’ya bir kez daha Çin yolu göründü.

Beşiktaş’a transferi gündemde olan Senegalli oyuncu, İstanbul’da İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların senelik 2.5 milyon Avrodan 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme için anlaştığı ancak, tecrübeli golcünün istediği bonuslar yüzünden nihai anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

32 yaşındaki yıldızın bunun üzerine rotasına yeniden Uzak Doğu’ya çevirdiği ve Çin’den gelen astronomik maaş teklifini kabul ettiği belirtildi.

Demba Ba, 2014-15 sezonunda Beşiktaş formasıyla ligde 18 gol atmıştı.

Senegalli golcü, bu performansı sonrasında 13 milyon Avro karşılığında Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai Shenhua’ya transfer olmuştu…

Demba Ba, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 13 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.