banner107
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
13 0
7 0
 
36 0
11 0
20 0
Hamitköy salonda çalıştı
Hamitköy salonda çalıştı
73 0
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
37 0
banner82
banner147

Demba Ba Süper Lig'e dönüyor

banner27

Göztepe, Beşiktaş’ta da forma giyen dünyaca ünlü forvet Demba Ba ile anlaşma sağladı

Demba Ba Süper Lig'e dönüyor
banner137

Süper Lig’deki oyunuyla herkesin beğenisini kazanan Göztepe, ara transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Göztepe, dünyaca ünlü Senegalli forvet Demba Ba'yı da İzmir'e getiriyor. Beşiktaş’ta adeta fenomen haline gelen 32 yaşındaki Demba Ba’nın yarın Kayserispor ile İzmir’de oynanacak maçı izleyeceği öğrenildi.

Teknik Direktör Tamer Tuna’nın da Beşiktaş'ta antrenörlük yaptığı dönemde birlikte şampiyonluk yaşadığı Demba Ba'nın transfer edilmesini istediği ifade edilirken, Peybernes'in sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, Demba Ba ile sözleşme imzalandığı takdirde Ghilas'la da yollarını ayıracak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.