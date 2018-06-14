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Demba Ba, 697 gün sonra yeniden Çin'de

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Çin kulübü Şanghay Shenhua, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Senegalli golcü futbolcu Demba Ba'yı transfer etti

Demba Ba, 697 gün sonra yeniden Çin'de
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Çin kulübünden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun transferi, "697 gün sonra tekrar hoş geldin Demba Ba" ifadesi kullanılarak duyuruldu.

Profesyonel futbol hayatına Fransa'nın Rouen ekibinde başlayan Demba Ba, Belçika'da Mouscron, Almanya'da Hoffenheim, İngiltere'de West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları giydi.

Daha sonra Beşiktaş'la anlaşan 33 yaşındaki golcü, 2015-2016 sezonunda Şanghay Shenhua'ya imza attı. Sonrasında yarım sezon için Beşiktaş'a kiralık olarak dönen Demba Ba, geçen sezonun ikinci devresinde görev yaptığı Göztepe'de ise 13 maçta 7 gol attı.

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