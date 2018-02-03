Değirmenlik’te, Göçmenköy güldü

Göçmenköy, Değirmenlik’i deplasmanda mağlup ederek play off hattına girerken, üst üste ikinci mağlubiyetini alan Değirmenlik, alt sıralardan uzaklaşamadı

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Sabriye Atikoğlu, Yusuf Bakar

Değirmenlik: Mustafa, Ferda (Yusuf), Celal, Özner, Fehim, Mahmut (Turan), Hamza, Süleyman, Gençali, Hüseyin, Hasan (Kayhan)

Göçmenköy: Okan, Beytullah, Suat, Mustafa (Mevlüt), Kemal, Arda (Salim), Tonguz (Sabri), Cemal, Rifat, Kadir, Semih

Goller: 63. Dk Süleyman (Değirmenlik), 9. Dk. Kadir, 82. Dk Mevlüt (Göçmenköy)

K-PET Birinci Lig’de Değirmenlik’te oynanan maçta Göçmenköy, Değirmenlik’i mağlup ederek sahadan gülerek ayrılan taraf oldu.

Maçın 8.dakikasında Göçmenköy'ün golü Kadir Çetinkaya’dan geldi. Göçmenköy bu golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

İlk golün ardından maçın kontrolü evsahibi takıma geçti. Göçmenköy ev sahibi takımın ataklarını kesmeyi başardı. İlk yarının son saniyelerinde Göçmenköy’ün penaltı itirazında bulunduğu pozisyonda hakem Hakan Muhtaroğlu'nun kararı devam olurken ilk yarı 1-0 Göçmenköy'ün üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısının ilk 5 dakikalık bölümünde etkili olan Göçmenköy daha sonra Derğirmenlik'in baskılı atakları ile karşılaştı.

İkinci yarıda 63. Dakikada Süleyman Şeb'in golü ile Değirmenlik skoru 1-1 yaptı ve oyuna denge geldi. 81. Dakikada Mevlüt Önal'ın attığı golle Göçmenköy 2-1 öne geçti. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen maçta başka gol olmayınca kazanan Göçmenköy oldu.