Değirmencioğlu teşekkür mesajı yayınladı

Spor Dairesi Müdürlüğü görevinden alınan Alkan Değirmencioğlu teşekkür mesajı yayınlarken, Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’na, görev süresince kendileriyle yaptığı işbirliği, uyumlu çalışma ve desteğinden dolayı ayrıca teşekkür etti

Spor Dairesi Müdürlüğü görevinden alınan Alkan Değirmencioğlu teşekkür mesajı yayınlarken, yerine atananlara başarılar diledi.

Alkan Değirmencioğlu mesajı şöyle:

"17 aydır sürdürmüş olduğum Spor Dairesi Müdürlüğü görevim 22 Temmuz 2019 tarihinde sona ermiştir. Yerime atanan arkadaşlara görevlerinde başarılar dilerim.

Yoğun bir çalışma temposu içerisinde dolu dolu geçen 17 aylık süreçte güzel işlere imza attığımıza inanıyorum. Başta spor genel yönetim kurulu üyeleri dostlarım olmak üzere çalışma ve mesai arkadaşlarım, merkezde ve ilçelerde bulunan Spor Dairesi çalışanlarımıza, bölge amirlerimize, milli piyangolar birimi idareci ve personeline, bu süreçte koymuş oldukları katkılardan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu dönemde birlikte çalıştığımız tüm müsteşarlar, daire müdürleri ve ekiplerine, federasyon başkanları, kulüp, birlik ve dernek başkanlarına, tüm sporcu gençlerimize ve yapılan tüm etkinliklerin ve faaliyetlerin halkımıza ulaşmasını sağlayan spor basınına ve spor yazarı arkadaşlarımıza; kısacası ülke sporuna ve gençliğine katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’na görevim süresince ve son dönemde bizimle yaptığı işbirliği, uyumlu çalışma ve verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Başta mevcut tesislerin bakım onarımı, yenilenmesi, yeni tesislerin ülkemize kazandırılması, teknik teçhizat araç gereç alımı, sahalarımızın bakımı vs federasyonlarımızın yurt içi yurt dışı temaslarının destekledik. Yurtdışı temasların önünün açılması için birçok girişim başlattık ve sonuç almaya başladık. Dr Fazıl Küçük Oyunlarının 5 federasyonun işbirliğinde yapılması, spor şurası ve en önemlisi idari binamızın tamamlanıp hizmete girmesi ile ciddi bir kira giderinden devletimizin kurtulması yapılan işlerin sadece bir kısmıdır.

Göreve başladığımız ilk günden, görevimizin bittiği son gününe kadar idari ve teknik ekibimizle birlikte ülke sporu ve ülke gençliğine hizmet için gece gündüz demeden bıkmadan usanmadan çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Daha yürüyecek çok yolumuz var."