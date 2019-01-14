Değirmencioğlu, Londra Yeniboğaziçi heyeti ile görüştü

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere adamızda bulunan Londra Yeniboğaziçi Spor Kulübü yetkilileri Spor Dairesi’ni ziyaret etti.

KKTC’de bulunmaktan son derece memnun olduklarını ve ülkemiz ile ilişkilerini her daim sürdürdüklerini söyleyen Londra Yeniboğaziçi Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na da kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan ötürü teşekkür etti. Ziyarette Londra Yeniboğaziçi Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na plaket takdim etti.