Değirmencioğlu, Köprülü ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile görüşmek üzere Ankara’da bulunan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, temasları çerçevesinde KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü tarafından kabul edildi.

İkili arasında yapılan görüşmede, ülke sporundaki son durum ve yapılması düşünülen projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile de bir araya gelecek olan Değirmencioğlu, ikili ilişkilerin artırılması, federasyonların karşılıklı ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve hayata geçirilmesi düşünülen projelerle ilgili yapılan çalışmaları Mehmet Baykan ile paylaşacak.