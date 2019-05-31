Değirmencioğlu: Güzel işler yaptık

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, dairenin 15 aylık icraatları konusunda açıklamalarda bulunurken, “Güzel şeyler yaptık” dedi.

Brtspor’da yayınlanan ve Yeşim Tuncel Kotak – Tonguç Kotak ikilisinin hazırlayıp sunduğu SPOR ARTI programına katılan Değirmencioğlu, görev sürecindeki hizmetleri değerlendirirken “Daha yapacaklarımız vardı. Yapabildiğimiz kadarını hayata geçirdik” dedi.

Hükümet değişikliği ve dolayısıyla göreve gelecek yeni ekip konusunda “Aynı gemideyiz. Farklı görüş ve düşüncelerde olsak da hedefimiz aynı” yorumunu yapan Spor Dairesi Müdürü, ülke sporu adına her zaman katkı koymaya hazır olduklarını da ekledi.