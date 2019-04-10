Değirmencioğlu: Gönyeli’de spor kompleksi yaratacağız

Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu, Gönyeli Belediyesi ve Gönyeli Spor Kulübü yönetimi ile birlikte çalışarak Gönyeli Stadı ve çevresini çağdaş bir yapıya kavuşturacaklarını ve çağdaş bir spor kompleksi yaratacaklarını açıkladı

Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu, Gönyeli stadının çimlendirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Alkan Değirmencioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Gönyeli Stadının çimlendirme çalışmaları sürerken “çeşitli nedenlerden dolayı çimlendirme arzu ettiğimiz düzeyde olmamıştır” diyen Değirmencioğlu bu sürecin tamamlanması ve devir işlerinin oldukça uzadığını ve ciddi bir zaman kaybı yaşadıklarını belirtti.

“Bu açığı kapatmak için ilgili birimimiz son derece titiz ve hızlı çalıştı” diye konuşan Değirmencioğlu, şu anda sahanın ekime hazır hale geldiği bilgisini de paylaştı. Değirmencioğlu ayrıca; Önümüzdeki hafta içinde “çelikleme yöntemi” ile çim ekiminin gerçekleşeceğini, bu çalışmaların sadece futbol sahasının ekimi ve bakımı ile sınırlı kalmayacağını, altında yaşam alanı olan tribün projesi ile ilgili hazırlıkların da devam ettiğinin müjdesini verdi.

“Bu süreçte Gönyeli Belediyesi ve Gönyeli Spor Kulübü yönetimi ile birlikte çalışarak Gönyeli Stadı ve çevresini çağdaş bir yapıya kavuşturacağız” diye konuşan Değirmencioğlu; “tesisin tapu ölçümleri tarafımızdan yaptırılmış olup stad girişi ve çevre düzenlemesi çalışmaları Gönyeli Belediyesi ile işbirliği içerisinde yakında hayata geçirilecektir” dedi. Bugüne kadar birlikte yürütülen çalışmalarda katkı ve desteğinden dolayı Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye teşekkür eden Değirmencioğlu, bundan sonraki çalışmalarımızda da Ahmet Benli’nin gerekli desteği vereceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur şeklinde konuştu.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu “Gönyeli kentine yakışır çağdaş bir spor kompleksi yaratma çalışmamızda dairemize katkı koyan, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederim” diyerek sözlerini noktaladı.