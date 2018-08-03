Değirmencioğlu, Eser ile görüştü

Alkan Değirmencioğlu, Basketbol Çalıştayı’na katılmak üzere adamızda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Geliştirme Departmanı Direktörü Fırat Eser ile görüştü

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Basketbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Basketbol Çalıştayı’na katılmak üzere adamızda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Geliştirme Departmanı Direktörü Fırat Eser’i kabul etti.

KKTC Basketbol Federasyonu ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında oluşturulan ortak çalışma grubunun düzenleyeceği çalıştaya katılacak olan Eser, iki federasyon arasındaki işbirliği ve KKTC Basketbolu’nun gelişmesi için yapılması gerekenler hakkında Alkan Değirmencioğlu ile de görüş alışverişinde bulundu.

Fırat Eser’e KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü ve KKTC Basketbol Federasyonu Eğitim Birimi Başkanı Osman Emiroğlu da eşlik etti.