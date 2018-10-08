Değirmencioğlu, Baykan ile buluştu

Alkan Değirmencioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile bir araya geldi

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile bir araya geldi.

Ankara’da geçtiğimiz günlerde bir takım temaslarda bulunan ve bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile görüşen Değirmencioğlu, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin artırılması, federasyonların karşılıklı ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve hayata geçirilmesi düşünülen projelerle ilgili Mehmet Baykan ile görüş alışverişinde bulunarak destek ve işbirliği sözü aldı.

Baykan: “İşbirliğimiz artarak devam edecek”

Değirmencioğlu’nun ziyaretinden son derece memnun kaldığını dile getiren Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, son yıllarda ikili temaslarda kurumlar arasında bir kopukluk olduğunu ancak Alkan Değirmencioğlu’nun, göreve gelmesiyle birlikte iki ülke arasındaki sportif yardımlaşmanın yeniden dizayn edildiğini belirterek, işbirliği ve dayanışmanın artarak devam edeceğini belirtti. Baykan, yakın zamanda KKTC Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun daveti üzerine KKTC’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

Değirmencioğlu: “İkili ilişkiler bizim için önemli”

Ziyarette konuşan KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Türkiye’nin her zaman KKTC halkının yanında bulunan büyük ve kardeş bir ülke olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin son derece önemli olduğunu ve Türkiye’nin gücünden her alanda yararlanmak istediklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’a kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ettiğini ifade eden Değirmencioğlu, sportif alanda yakın zamanda neler yapılabileceğini konuştuklarını ve geliştirdikleri projeleri hayata geçirmek için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.