DAÜ’de uluslararası heyecan başladı

DAÜ Uluslararası Futsal (Cup Of Nation) Turnuvası 31 erkek, 7 de kadın takımının katılımıyla başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 31 ülkenin katılımıyla 9. kez düzenlenen Uluslararası Futsal (Cup Of Nation) Turnuvası, açılış seremonisi ile başladı.

26 Mart, 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan salon futsal turnuvasında, erkekler kategorisinde 8 grupta (7 grup dörtlü-1 grupta üçlü ) toplam 31 takım, kadınlarda ise toplam 7 takım tek devreli lig usulüne göre mücadele ediyor. Turnuvada grup maçları erkeklerde 4 Nisan, bayanlarda 6 Nisan’da tamamlanacak. Erkekler kategorisinde 4 grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Kadınlarda ise grupta ilk dört sırada yer alacak takımlar yarı finale yükselecek.

Ülkelerin marşlarının çalınması turnuvaya renk katarken, ilk karşılaşmada A grubunda geçen yılın şampiyonu Nijerya, Kongo’yu 3-0 mağlup etti. Turnuvada geçtiğimiz yıl erkelerde Nijerya, bayanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyeti takımları şampiyon olmuştu.