DAÜ’de basketbol konuşuldu

DAÜ’de organize edilen “Güzel Oyun Basketbol” isimli panelde Basketbol Federasyon Başkanı Ahmet Sütcü ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan basketbol ile ilgili konuştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri bölümü tarafından organize edilen “Güzel Oyun Basketbol” isimli panel gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un yaptığı panele KKTC Basketbol Federasyon başkanı Ahmet Sütcü ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan’ın konuşmacı olarak katılırken, panel katılım oldukça kalabalık oldu. Panel boyunca Ahmet Sütcü KKTC’deki basketbolun yükseldiği ivme, altyapı ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi verirken, genç neslin bu oyuna göstermiş olduğu ilgiden dolayı memnun olduğunu belirtti.

Ömer Onan ise Türkiye’nin basketbolda dünyada bir marka olduğunu belirterek, bunun temelinde yatan gerçeğin yapılan yatırımlar olduğunu söyledi. Onan, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Türkiye’nin her yerine basketbol tesisi ve eğitimi getirmek için çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti. Soru ve cevap olarak devam edilen panel sonunda konuşmacılara dekan Prof. Dr. Mehtap Malkoç tarafından teşekkür plaketi verildi.