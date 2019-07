DAÜ salonu gıcır gıcır

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu baştan aşağı yenilenirken zemin, salon sporlarının uluslar arası federasyonlarının kullandığı Mega Sport yüzey ile kaplandı

DAÜ'nün yaz tatiline girmesiyle birlikte DAÜ Lala Mustafa Paşa kapalı spor salonu baştan aşağı yenilendi. Birçok spor aktivitesinin yapıldığı salonda projeyi üstlenen Engin Anıl yaptığı açıklamada şunları ekledi :

''Projenin ihaleye çıkmasıyla Clifton Production Construction LTD. ihaleyi almıştı. Kendi projenin alt yapısını var olan eski zeminin sökülmesini, onun üzerine beton dökülüp şap dökülüp üzerine de self-leveling serilerek düzgün bir zemin elde edilmesini sağlamıştır. Firmamız Anıl Spor (RC Anıl & Co. LTD.) bu işin üst zemininin tekrar yeniden yerleştirilmesi kısmını üstlenmiştir. Söz konusu ürün Macaristan'ın 1910 yılından beri faaliyette olan spor zeminleri üreten bir firmanın Kıbrıs temsilcisiyiz. Buradaki tadilat ise o firmaya ait ürünleri kullanılarak yapılmıştır. Daha fazla aktif bir uyum sağlayan ve bunun yanında çeşitli katkı maddeleri ile daha uzun ömürlü bir hale getirilmiş olan Mega Sport yüzey ile kaplanmıştır ki bu da 10.1 mm’dir. Bu ürün FIBA uluslararası basketbol organizasyonunun Level 2 onay belgesine sahiptir. Aynı zamanda Uluslararası Hentbol Federasyonu onaylı bir zemin olmakla birlikte Dünya Badminton Federasyonu ve Macar Voleybol Federasyonu tarafından onaylanmış bir zemindir.

Daha önceden burada spor yapmış kişiler zemine bastıkları anda memnuniyetlerini bize ifade etmektedirler. Yeni bir zemin olmasından değil ama hissettikleri olay, salonun performansını kendilerine göre test ederek onların memnuniyetini bizlere iletmelerine sebep olmaktadır. Bu da bizi memnun etmektedir.''