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Darts Federasyonu sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor

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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, Karagöz-Hacivat gösterisi sonrasında bu kez de Hayalet Kumpanya adlı oyun ile yaşlıları sevindirecek

Darts Federasyonu sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan sosyal sorumluluk projelerinin üçüncüsü 22 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

İlk iki sosyal sorumluluk projesini çocuklara yönelik Karagöz-Hacivat gösterisi ile hayata geçiren Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, bu kez yaşlılara yönelik kolları sıvadı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte organize ettiği ve sosyal sorumluluk projesinin üçüncüsü olacak olan gösteri Cuma günü Bandabuliya Sahnesi’nde yapılacak. Lefkoşa Türk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek Hayalet Kumpanya adlı oyun saat 20.00’de başlayacak. 

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