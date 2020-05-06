Dana:Sportif faaliyetler başlatılacak

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana ortam müsaitse ve şartlar uygunsa sportif faaliyetler başlatılacaktır. Futbolda 20 Haziran gibi maçların başlaması ve Temmuz sonunda tamamlanması planlanabilir.

Toplumun kapalı olduğu zamanlarda, toplumun moral motivasyonunu yükselten olaylar futbol maçlarıydı. Şu anda da toplumun moral bulmak ve enerjisini boşaltmak için buna ihtiyacı vardır.

Toplumun sportif faaliyetler O nedenle de sağlık açısından sorun yoksasportif faaliyetlerimizi başlatmak istiyoruz.