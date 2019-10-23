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Dana: Oyunları görkemli hale getirmek şart

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Kemal Deniz Dana, “Dr. Küçük’ün adı verilen oyunları görkemli hale getirmek şarttır.” açıklamasında bulunurken, 2020 Dr. Küçük Oyunlarının çok farklı olacağını söyledi

Dana: Oyunları görkemli hale getirmek şart
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Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Tonguç Kotak’la 45 dakika programında samimi açıklamalar yaptı.
Tonguç Kotak’ın sorularına cevap veren Dana hem kendinin söz verdiğini ancak yapamadıklarını da belirterek bunları en kısa sürede hayata geçireceğini açıkladı.

Programda Kotak’ın, Dr.Küçük Oyunları konusunda yaptığı eleştirilere de samimi açıklamalar yapan Dana, “, “Hem biz hem de federasyonlar Dr.Küçük Oyunlarına ağırlık koyamadık. Ne basına bilgi verdik, ne halka ulaştık ne de öğrencileri bu olayın içine dahil edebildik. “dedi. Dana, 2020 Dr. Küçük Oyunları çok farklı olacağını belirterek, “Pazar günü oyunlar biter, Pazartesi’den itibaren yeni oyunlar için komite kurup yapılan hataları da göz alarak yeni dönemde çok daha başarılı bir organizasyon için kolları sıvamamız gerekiyor. Dr. Küçük’ün adı verilen oyunlara görkemli hale getirmek şarttır.”açıklamasında bulundu.

Yeni salon yapacağız
Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, “Atatürk Spor Kompleksi içerisine çok amaçlı bir kapalı spor salonu yapacağız. 1000 kişilik bu salon için çalışmalarımız son aşamaya geldi. 2019 sonu veya 2020’nin başında temeli atacağız. “diyen Dana, “Güvercinlik – Çayönü arasına salon, Vadili – Akdoğan arasına da bir salon projemiz var. Ayrıca yarım kalan Esentepe’deki salonu bitirip bölge gençlerine kazandıracağız. İskele’de bir Atletizm tartan pist yapmak için çalıştıklarını.”sözlerine ekledi.

Kaynak: Tonguç Kotak’la 45 dakika

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