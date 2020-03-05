Dana: Değirmencioğlu yönetimi ciddi suç teşkil eden işlere imza attı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve yönetim kurulu üyeleri,basın toplantısı düzenlerlerken, Spor Dairesi eski Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu suçlayarak önemli iddialar ortaya koyup, eski yönetimin ciddi suç teşkil eden işlere imza attığını açıkladı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve yönetim kurulu üyeleri,Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde basın toplantısı düzenlediler.

Kemal Deniz Dana toplantıda Spor Dairesi eski Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu suçlayarak önemli iddialar ortaya koyarken, eski yönetiminin ciddi suç teşkil eden işlere imza attığını belirtti.

3 milyona yakın bütçe dışı suç teşkil edecek harcamalar yapıldı

Basından aldıkları eleştirileri her zaman teşekkür ederek aldıklarını, basının kendilerini ne kadar eleştirirse o kadar iş yapacaklarına inandıklarını belirten Dana, daha önce yapılması planlanan Mağusa bölgesindeki beş stattaki basın odalarının yapılmaması ile ilgili özür diledi.

Eski yönetimin 2019 yılı bütçesini aynı yılın Nisan ayında bitirdiğini, göreve başladıklarında 7,5 milyon TL borç tespit ettiklerini belirten dana, bu borcun bütçeye uygun olmadığını ve 2020 Ocak ayına kadar 5.5 milyon TL’lik kısmının ödendiğini aktardı. Şu anki borçlarının 1 milyon 734 bin TL olduğunu belirten Dana, 2019 yılında bütçedeki en önemli iki kalem olan sosyal tesislerin bakımı ve bahçe malzemeleri kalemlerinden daha fazla harcama yapıldığını, bu kalemlerde 3 milyona yakın bütçe dışı suç teşkil edecek harcamalar yapıldığını aktardı.

Faturalar başsavcılığa

Borçları çerçevesinde faturaların süreç içerisinde ödeneceğini söyleyen Dana, yeni dönemde bu kalemlerde sosyal tesisler için 1 milyon 250 bin TL olduğunu, ancak 1 milyon 620 bin TL borcun da olduğunu, sadece borcu ödemeleri halinde hiçbir şey yapamayacaklarını, bunu da borçlulara aktardıklarını dile getirdi.

Söz konusu faturaların ciddi şekilde incelendiğini, suç teşkil ettiğini, Başsavcılığa gidenlerinin olduğunu söyleyen Dana, “Bu mali mevzuata aykırıdır” dedi.

Proje vardı da uygulamadık mı?

Göreve geldiklerinde tasarruf ederek, ellerindeki kaynakları kullanarak bu borçları minimize ettiklerini söyleyen Dana, proje kaleminde para olmasına rağmen kullanamadıklarını belirtti.

Önceki yönetiminden hiç proje bulmadıklarını, proje görmediklerini söyleyen Dana, Gönyeli ve Göçmenköy tribünlerinin yanı sıra Civisil sahası ile ilgili herhangi bir projenin olması halinde kamu görevinden net bir şekilde istifa edeceğini açıkladı.

Devleti yönetmenin ciddiye istediğini, kendi dönemlerine baktıklarını belirten Dana, “Proje vardı da uygulamadık mı?” diyerek sözlerini tamamladı.