Daireleri arası turnuvaya ilgi büyük

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2018 için hazırlıklar sürüyor.

27 Ağustos'ta Gençlik Gücü Halı Sahası'nda başlayacak turnuvaya son ve kesin kayıtlar 10 Ağustos'ta alınacak.

İlginin büyük olduğu Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'na şimdiye kadar başvuruda bulunan 15 takım şöyle:

-Eğitim Bakanlığı

-Dışişleri Bakanlığı

-Tarım Bakanlığı

-Merkezi Cezaevi

-Din İşleri Dairesi

-Vergi Dairesi

-Gümrük Dairesi

-Lefkoşa Polis Müdürlüğü

-BRT

-Sayıştaylık

-Maliye Bakanlığı

-Elektrik Dairesi

-Devlet Hastanesi

-KKTC Meclisi

-İhtiyat Sandığı