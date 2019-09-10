Dairelerde ikinci hafta heyecanı başladı

Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına geleneksel olarak düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında ikinci haftanın ilk maçları oynandı.
Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada maçlar her Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanıyor. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının ikinci hafta açılış maçlarında ilk beraberlik alındı. Turnuvanın berabere biten ilk maçında KKTC Meclis takımı ile Sayıştay Başkanlığı 3-3 berabere kaldı.
Gecenin açılış maçında ise kıyasıya çekişme yaşandı. Telefon Dairesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasındaki karşılaşmayı 4-3 kazanan Telefon Dairesi ilk 3 puanını aldı.
B grubundaki gecenin ikinci maçında ise Merkezi Cezaevi, Turizm ve Çevre Bakanlığı karşısında 9-2 galip gelerek kayıpsız yoluna devam etti.
Sonuçlar ve maç programı şöyle:
B GRUBU
Telefon Dairesi-Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: 4-3
Merkezi Cezaevi-Turizm ve Çevre Bakanlığı: 9-2
Sayıştay Başkanlığı-KKTC Meclis: 3-3
10 EYLÜL SALI (BUGÜN)
A GRUBU
Saat 20.00: İhtiyat Sandığı - Polis Genel Müdürlüğü
Saat 21.00: Gelir ve Vergi Dairesi - KIBTEK
Saat 22.00: Devlet Piyangoları – Devlet Hastanesi
12 EYLÜL PERŞEMBE
B GRUBU
Saat 20.00: Din İşleri - Merkezi Cezaevi
Saat 21.00: Sayıştay - Tarım Bakanlığı
Saat 22.00: Turizm Bakanlığı - KKTC Meclis