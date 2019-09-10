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Dairelerde ikinci hafta heyecanı başladı

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası ikinci hafta maçları başlarken, turnuvanın berabere biten ilk maçı, KKTC Meclis ile Sayıştay Başkanlığı arasında oynandı

Dairelerde ikinci hafta heyecanı başladı
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Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına geleneksel olarak düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında ikinci haftanın ilk maçları oynandı.

Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada maçlar her Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanıyor. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının ikinci hafta açılış maçlarında ilk beraberlik alındı. Turnuvanın berabere biten ilk maçında KKTC Meclis takımı ile Sayıştay Başkanlığı 3-3 berabere kaldı.

Gecenin açılış maçında ise kıyasıya çekişme yaşandı. Telefon Dairesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasındaki karşılaşmayı 4-3 kazanan Telefon Dairesi ilk 3 puanını aldı.

B grubundaki gecenin ikinci maçında ise Merkezi Cezaevi, Turizm ve Çevre Bakanlığı karşısında 9-2 galip gelerek kayıpsız yoluna devam etti.

Sonuçlar ve maç programı şöyle:

B GRUBU

Telefon Dairesi-Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: 4-3

Merkezi Cezaevi-Turizm ve Çevre Bakanlığı: 9-2

Sayıştay Başkanlığı-KKTC Meclis: 3-3

10 EYLÜL SALI (BUGÜN)

A GRUBU

Saat 20.00: İhtiyat Sandığı - Polis Genel Müdürlüğü

Saat 21.00: Gelir ve Vergi Dairesi - KIBTEK

Saat 22.00: Devlet Piyangoları – Devlet Hastanesi

12 EYLÜL PERŞEMBE

B GRUBU

Saat 20.00: Din İşleri - Merkezi Cezaevi

Saat 21.00: Sayıştay - Tarım Bakanlığı

Saat 22.00: Turizm Bakanlığı - KKTC Meclis

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