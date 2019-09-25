Dairelerde çeyrek finalistler belirlendi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda A Grubu maçları tamamlandı, B Grubu’nda son maçlar bugün oynanıyor

Merhum iş insanlarından, Hasan Ramadan Cemil adına geleneksel olarak düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında grup müsabakaları bugün tamamlanıyor.

Gönyeli Halı Sahası’ndaki turnuvada iki grupta toplam 13 takımın mücadele ediyor. A Grubundaki son karşılaşmalar yapılırken, B Grubu müsabakaları bugün bitecek. Her iki gurupta da çeyrek finale yükselen takımlar belli olurken, B Grubunda sıralama son maçlarla belli olacak.

A Grubunda Polis Genel Müdürlüğü lider, Gelir ve Vergi Dairesi ikinci, Devlet Hastanesi üçüncü ve İhtiyat Sandığı dördüncü sırada adını çeyrek finale yazdırdılar. B Grubu’nda ise çeyrek finale yükselen takımlar Merkezi Cezaevi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, KKTC Meclisi ile Telefon Dairesi oldu. Grupta lideri ve sıralamayı belli edecek karşılaşmalar bugün yapılacak.

Grup maçlarının ardından 1 Ekim Salı günü çeyrek final, 4 Ekim Cuma günü de yarı final maçları oynanacak.

Sonuçlar, program ve puan durumları şöyle:

B GRUBU

Merkezi Cezaevi-KKTC Meclisi: 4-0

Turizm ve Çevre Bak.-Telefon Dairesi: 3-4

Din İşleri Başk.-Tarım ve Doğal Kayn.Bak.: 7-11

A GRUBU

İhtiyat Sandığı-Devlet Piyangoları: 20-5

KIBTEK-Devlet Hastanesi: 3-9

Polis G.M.-Gelir ve Vergi D.: 10-4

26 EYLÜL PERŞEMBE

B GRUBU

Saat 19.00: Sayıştay Bşk.-Turizm ve Çevre Bak.

Saat 20.00: Tarım Bakanlığı-Merkezi Cezaevi

Saat 21.00: Telefon Dairesi-Din İşleri Bşk.