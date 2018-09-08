Dairelerde bol gollü maçlar

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda oynanan maçlar sonunda Devlet Hastanesi ve Polis Genel Müdürlüğü liderliklerini korudular

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. hafta maçları tamamlandı. A ve B grubunda toplam 14 takım mücadeleye devam ediyor.

A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubunda Devlet Hastanesi, B grubunda ise Polis Genel Müdürlüğü liderlikte yer alıyor.

Son karşılaşmalarda alınan sonuçlar, maçların programı ve puan durumları şöyle:

Sonuçlar

B Grubu

İhtiyat Sandığı-Polis Genel Müdürülü: 3-6

Dış İşleri-KKTC Meclis: 11-5

Din İşleri-Maliye Bakanlığı: 5-9

A Grubu

Telefon Dairesi-İKEV: 7-4

Tarım Bakanlığı -Merkezi Cezaevi: 1-13

Elektirik Kurumu-Gümrük Dairesi: 3-4

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

D.Hastanesi 3 3 0 0 21 14 9

Cezaevi D. 3 2 0 1 24 11 6

Telefon D. 3 2 0 1 21 17 6

Gümrük D. 4 2 0 2 19 20 6

Tarım Bak. 4 2 0 2 18 28 6

Elektrik D. 3 1 0 2 13 12 3

İKEV Vakfı 4 0 0 4 8 17 0

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Polis G.M. 4 4 0 0 48 6 12

Maliye B. 4 4 0 0 28 13 12

Dış İşleri 4 2 0 2 26 27 6

İhtiyat S. 4 1 0 3 26 24 3

Sayıştay 3 1 0 2 6 23 3

KKTC Meclis 3 0 0 3 12 23 0

Din İşleri 3 0 0 3 19 55 0

MAÇLARIN PROGRAMI

10 Eylül Pazartesi

19.00 Devlet Hastanesi-Tarım Bakanlığı

20.00 Gümrük Dairesi-Telefon Dairesi

21.00 Cezaevi-Elektrik Kurumu

11 Eylül Salı

19.00 Sayıştay-Dış İşleri

20.00 Maliye-İhtiyat Sandığı

21.00 Meclis-Din İşleri