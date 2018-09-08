banner107
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
13 0
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
53 0
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
40 0
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
19 0
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
48 0
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
193 0
Kıbrıslı Türkler WRC’de
Kıbrıslı Türkler WRC’de
136 0
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
114 0
banner82
banner147

Dairelerde bol gollü maçlar

banner27

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda oynanan maçlar sonunda Devlet Hastanesi ve Polis Genel Müdürlüğü liderliklerini korudular

Dairelerde bol gollü maçlar
banner137

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. hafta maçları tamamlandı. A ve B grubunda toplam 14 takım mücadeleye devam ediyor.

A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubunda Devlet Hastanesi, B grubunda ise Polis Genel Müdürlüğü liderlikte yer alıyor.

Son karşılaşmalarda alınan sonuçlar, maçların programı ve puan durumları şöyle:

Sonuçlar

B Grubu

İhtiyat Sandığı-Polis Genel Müdürülü: 3-6

Dış İşleri-KKTC Meclis: 11-5

Din İşleri-Maliye Bakanlığı: 5-9

A Grubu

Telefon Dairesi-İKEV: 7-4

Tarım Bakanlığı -Merkezi Cezaevi: 1-13

Elektirik Kurumu-Gümrük Dairesi: 3-4

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P

D.Hastanesi       3             3             0             0             21           14           9

Cezaevi D.          3             2             0             1             24           11           6

Telefon D.          3             2             0             1             21           17           6

Gümrük D.         4             2             0             2             19           20           6

Tarım Bak.          4             2             0             2             18           28           6

Elektrik D.           3             1             0             2             13           12           3

İKEV Vakfı           4             0             0             4             8             17           0            

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P

Polis G.M.           4             4             0             0             48           6             12

Maliye B.             4             4             0             0             28           13           12

Dış İşleri               4             2             0             2             26           27           6

İhtiyat S.              4             1             0             3             26           24           3

Sayıştay               3             1             0             2             6             23           3

KKTC Meclis       3             0             0             3             12           23           0

Din İşleri              3             0             0             3             19           55           0            

MAÇLARIN PROGRAMI

10 Eylül Pazartesi

19.00 Devlet Hastanesi-Tarım Bakanlığı

20.00 Gümrük Dairesi-Telefon Dairesi

21.00 Cezaevi-Elektrik Kurumu

11 Eylül Salı

19.00 Sayıştay-Dış İşleri

20.00 Maliye-İhtiyat Sandığı

21.00 Meclis-Din İşleri

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.