Dairelerde bol gollü maçlar

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. hafta maçları tamamlandı. A ve B grubunda toplam 14 takım mücadeleye devam ediyor.
A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubunda Devlet Hastanesi, B grubunda ise Polis Genel Müdürlüğü liderlikte yer alıyor.
Son karşılaşmalarda alınan sonuçlar, maçların programı ve puan durumları şöyle:
Sonuçlar
B Grubu
İhtiyat Sandığı-Polis Genel Müdürülü: 3-6
Dış İşleri-KKTC Meclis: 11-5
Din İşleri-Maliye Bakanlığı: 5-9
A Grubu
Telefon Dairesi-İKEV: 7-4
Tarım Bakanlığı -Merkezi Cezaevi: 1-13
Elektirik Kurumu-Gümrük Dairesi: 3-4
A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
D.Hastanesi 3 3 0 0 21 14 9
Cezaevi D. 3 2 0 1 24 11 6
Telefon D. 3 2 0 1 21 17 6
Gümrük D. 4 2 0 2 19 20 6
Tarım Bak. 4 2 0 2 18 28 6
Elektrik D. 3 1 0 2 13 12 3
İKEV Vakfı 4 0 0 4 8 17 0
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Polis G.M. 4 4 0 0 48 6 12
Maliye B. 4 4 0 0 28 13 12
Dış İşleri 4 2 0 2 26 27 6
İhtiyat S. 4 1 0 3 26 24 3
Sayıştay 3 1 0 2 6 23 3
KKTC Meclis 3 0 0 3 12 23 0
Din İşleri 3 0 0 3 19 55 0
MAÇLARIN PROGRAMI
10 Eylül Pazartesi
19.00 Devlet Hastanesi-Tarım Bakanlığı
20.00 Gümrük Dairesi-Telefon Dairesi
21.00 Cezaevi-Elektrik Kurumu
11 Eylül Salı
19.00 Sayıştay-Dış İşleri
20.00 Maliye-İhtiyat Sandığı
21.00 Meclis-Din İşleri