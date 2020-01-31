Da Costa Trabzonspor'da

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Manuel da Costa, 2019-2020 sezonunda oynanacak Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk on bir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklama, şunlar kaydedildi:
"Da Costa'ya 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için 40 bin avro garanti ücret ve 25 bin avro maç başı ücret ödenecektir. Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise 2020-2021 opsiyon sezonu için 450 bin avro garanti ücret ve 4 bin avro maç başı ödenecektir."
Daha önce Sivasspor ve MedipolBaşakşehir'de de forma giyen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, son olarak Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'da görev yapmıştı.