Cyprus Exclusive, kıyafet sponsoru oldu

Başarılı faaliyetleri devam eden Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği’ne sponsorlar da ilgi göstermeye başlarken Cyprus Exclusive şirketi kulübün eşofman ve çalışma kıyafetlerine sponsor oldu

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği(LCİD), faaliyetleri aralıksız sürdürürken, sporcu ve eğitim sayısı da her geçen gün artıyor.

Başarılı faaliyetleri devam eden Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği’ne sponsorlar da ilgi göstermeye başladı. Ülkemizde turizm alanında faaliyet gösteren Cyprus Exclusive şirketi kulübün eşofman ve çalışma kıyafetlerine sponsor oldu.

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği başantrenörü Hasan Sapsızoğlu da Cyprus Exclusive şirket direktörü Pauline Chaplin’e bir teşekkür plaketi takdim etti. Bir grup kulüp sporcusu ve antrenörlerle bir araya gelen Pauline Chaplin, kulübün başarılı çalışmalarının devamını dilerken, plaket için de teşekkür etti.