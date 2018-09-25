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Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'da maç yönetecek

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FIFA kokartlı hakem, Cidde kentinde yapılacak El İttihad-El Wehda müsabakasında görev yapacak

Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'da maç yönetecek
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, El Ittihad ile El Wehda arasında yarın yapılacak Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Çakır'ın, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun ismen daveti, TFF Merkez Hakem Kurulunun da onayı ile Cidde kentinde TSİ 18.55'te başlayacak El İttihad-El Wehda maçında görev alacağı ifade edildi.

Karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı kaydedildi.

Çakır, El Hilal ile El İttihad takımları arasında geçtiğimiz ay İngiltere'de oynanan Suudi Arabistan Süper Kupa müsabakasını yönetmişti.

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