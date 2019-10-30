Cumhuriyet Kupasında zafer DAÜ’nün

Futboltenisi Federasyonunun, düzenlediği Cumhuriyet Kupasında Doğu Akdeniz Üniversitesi şampiyon oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde KKTC Futboltenisi Federasyonunun, Doğu Akdeniz Üniversitesi sponsorluğunda düzenlemiş olduğu Cumhuriyet Kupası, Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonunda dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

“3 Kişilik takımını kur şölene sen de katıl” sloganıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupasına toplamda sekiz takım katıldı. Kadınlar ve erkekler kategorisinde oynanan ve toplamda 48 maçın oynandığı karşılaşmalarda DAÜ kupaları evlerine götürdü.

Uzun zamandan sonra Futboltenisine geri dönüş yapan Girne Amerikan Üniversitesi de renk katmıştır.

Bu anlamlı günde yapmış olduğumuz Cumhuriyet Kupasına katkı koyan Doğu Akdeniz Üniversitesine, başta DAÜ rektörüne, spor Koordinatörüne ve böyle bir günde özveri ile oynayan sporcularımıza ve hakemlerimizi kutlamak gerekir diye düşünüyoruz.

Emeği geçen herkese federasyonum adına teşekkürü bir borç bilirim.