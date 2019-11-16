Cumhuriyet için vuruştular

15 Kasım KKTC Cumhuriyet Kupası Müsabakaları, Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.
Müsabakalara Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne bölgelerinden sporcular katıldılar. Yarışmaları Zehra Karip, Ramadan Gökbilen, Pınar Akarpınar, Ana Tuysuz oluşan hakem heyeti yönettiler.Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Ayça Kurşun 2.Penay Pey 3.Venüs Söker
2.Kategori: 1.Hatice Alyanak 2.Azra Turan 3.İlay Kara
3.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Asiye Öksüz 3.İrem Şibli
4.Kategori: 1.Özlem Tomak 2.Ela Kılıç 3.Tuba Şener
5.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Gülnaz Edalı 3.Hüsniye Uslu
ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Rahim İkramov 2.Atlas Söker 3.Abdullah Ekicioğlu
2.Kategori: 1.Utku Sadulla 2.Emirhan Edalı 3.Bertuğ Demirtaş
3.Kategori: 1.Eren Külahçıoğlu 2.Muret Berk Bucak 3.Mehmet Taha Gidemen
4.Kategori: 1.Koral İnci 2.Şakir Yağızsoy 3.Oğulcan Doğan
5.Kategori: 1.Yaman D. Durmaz 2.Sinan Tüfekçi 3.Ceyhun Çelik
6.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Kıvanç Çağlin 3.İlker İnci
7.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Halil İ. Kurtoğlu 3.Eray Dağ
8.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Tuğra Tığ 3.Gong Wenbo
9.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Yunus E. Tomak 3.Semih Türkmen
10.Kategori: 1.Sezer Er 2.Samuel Mawuye 3.Kemal Köstü
11.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2. Şakir Yağızsoy 3.Zeynel Yıldırım