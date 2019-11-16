banner255
banner69
Şampiyon zafere sürdü
Şampiyon zafere sürdü
11 0
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
28 0
 
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
31 0
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
14 0
KTFF Karması, rahat kazandı
KTFF Karması, rahat kazandı
400 0
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
18 0
Küçük kardeşler yine kayıp
Küçük kardeşler yine kayıp
48 0
banner82

Cumhuriyet için vuruştular

banner27

Cumhuriyet için vuruştular

15 Kasım KKTC Cumhuriyet Kupası Müsabakaları, Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Müsabakalara  Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne  bölgelerinden sporcular katıldılar. Yarışmaları Zehra Karip, Ramadan Gökbilen, Pınar Akarpınar, Ana Tuysuz oluşan hakem heyeti yönettiler.Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR MÜSABAKA  SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Ayça Kurşun                  2.Penay Pey                      3.Venüs Söker

2.Kategori:         1.Hatice Alyanak              2.Azra Turan                      3.İlay Kara

3.Kategori:         1.Açelya Ergin                   2.Asiye Öksüz                   3.İrem Şibli

4.Kategori:         1.Özlem Tomak                               2.Ela Kılıç                             3.Tuba Şener    

5.Kategori:         1.Elena Pakhomova       2.Gülnaz Edalı                   3.Hüsniye Uslu

ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Rahim İkramov             2.Atlas Söker                     3.Abdullah Ekicioğlu

2.Kategori:         1.Utku Sadulla                  2.Emirhan Edalı                3.Bertuğ Demirtaş

3.Kategori:         1.Eren Külahçıoğlu          2.Muret Berk Bucak       3.Mehmet Taha Gidemen

4.Kategori:         1.Koral İnci                         2.Şakir Yağızsoy                               3.Oğulcan Doğan

5.Kategori:         1.Yaman D. Durmaz        2.Sinan Tüfekçi                 3.Ceyhun Çelik

6.Kategori:         1.Arda Akın Altuntaş      2.Kıvanç Çağlin                 3.İlker İnci          

7.Kategori:         1.Nikita Gordeev             2.Halil İ. Kurtoğlu             3.Eray Dağ         

8.Kategori:         1.Kerim Karpuz                2.Tuğra Tığ                         3.Gong Wenbo

9.Kategori:         1.Arda Aslan Öztürk       2.Yunus E. Tomak            3.Semih Türkmen          

10.Kategori:       1.Sezer Er                           2.Samuel Mawuye         3.Kemal Köstü 

11.Kategori:       1.Dmitry Gordeev           2. Şakir Yağızsoy               3.Zeynel Yıldırım             

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.