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Cumhuriyet için kırdılar

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Cumhuriyet için kırdılar
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Taekwondo Federasyonu, KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü anısına 15 Kasım Perşembe günü kırış müsabakaları gerçekleştirdi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan kırış müsabakaları sonrasında dereceler şöyle oldu:

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori:         1.Pınar Akarpınar            2.Didem Kara                    3.Sinem Altıntaş

2.Kategori:         1.Zehra Karip                    2.Betül Ceylan                  3.Esma Özbiçer

3.Kategori:         1.Ana Tüysüz                    2.Tuba Şener                    3.Gülcan Abdulayeva

4.Kategori:         1.Suyümkan Bakikızı      2.Hande Uçar                    3.Gülistan Kolçak

5.Kategori:         1.Ayça Eda Kurşun          2.Ayşe Naz Erdoğan       3.Gülizar Koç

6.Kategori:         1.Masal Akarpınar           2.Melisa Aydın                 3.Gülçin Hoyrat

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori:         1.Dmitry Gordeev           2.Mahmut Colayır           3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori:         1.Roham Golabgir           2.Taner Kara                      3.Bahadır Bozbay

3.Kategori:         1.Samuel Mauye             2.Rayan Golabgir             3.Saddettin Kılıç

4.Kategori:         1.Oğulcan Doğan             2.Alex Tüysüz                   3.Serkan Kara

5.Kategori:         1.Kerim Karpuz                2.Mert Can Aslantaş      3.Yunus Kaya

6.Kategori:         1.Yaman Durmaz             2.EfdalGülsevin                               3.Nusret Yıldırım

7.Kategori:         1.Ege Bayraktar                               2.Kıvanç Çağlin                 3.Hüseyin Kılıç

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