Cumhuriyet için kırdılar

Taekwondo Federasyonu, KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü anısına 15 Kasım Perşembe günü kırış müsabakaları gerçekleştirdi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan kırış müsabakaları sonrasında dereceler şöyle oldu:

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Didem Kara 3.Sinem Altıntaş

2.Kategori: 1.Zehra Karip 2.Betül Ceylan 3.Esma Özbiçer

3.Kategori: 1.Ana Tüysüz 2.Tuba Şener 3.Gülcan Abdulayeva

4.Kategori: 1.Suyümkan Bakikızı 2.Hande Uçar 3.Gülistan Kolçak

5.Kategori: 1.Ayça Eda Kurşun 2.Ayşe Naz Erdoğan 3.Gülizar Koç

6.Kategori: 1.Masal Akarpınar 2.Melisa Aydın 3.Gülçin Hoyrat

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.Mahmut Colayır 3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori: 1.Roham Golabgir 2.Taner Kara 3.Bahadır Bozbay

3.Kategori: 1.Samuel Mauye 2.Rayan Golabgir 3.Saddettin Kılıç

4.Kategori: 1.Oğulcan Doğan 2.Alex Tüysüz 3.Serkan Kara

5.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Mert Can Aslantaş 3.Yunus Kaya

6.Kategori: 1.Yaman Durmaz 2.EfdalGülsevin 3.Nusret Yıldırım

7.Kategori: 1.Ege Bayraktar 2.Kıvanç Çağlin 3.Hüseyin Kılıç