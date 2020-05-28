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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımın'na kutlama

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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımın'na kutlama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligini yenilgisiz tamamlayarak Süper Lige yükselen KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı idareci ve sporcuları ile KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu’nu kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, “Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligini yenilgisiz tamamlayarak, Süper Lige yükselen me başarısını göstermiş olmanız nedeniyle sizleri yürekten kutlar, gelecek sezon mücadele edeceğiniz Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper liginde ülkemizi temsilen vereceğiniz mücadelede başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

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