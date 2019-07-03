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Cumhurbaşkanı Akıncı, Cankan’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Cankan’ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Hava Sporları Federasyonu Model Uçak Sporcusu Erel Cankan’ı kabul etti. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya’da geçtiğimiz günlerde yapılan uluslararası model planör yarışması Hölle in Trophy 2019’da F3J ve F5J kategorilerinde yarışarak üçüncülük elde eden Cankan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya çalışmaları ve önümüzdeki dönemde katılacağı uluslararası organizasyonlar konusunda bilgi verdi.
 

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