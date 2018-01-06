banner107
banner69
Hascan yuvaya dönüş yolunda
Hascan yuvaya dönüş yolunda
140 0
Bağımsızlık halinde Messi serbest
Bağımsızlık halinde Messi serbest
10 0
 
Salah
Salah "Yılın Afrikalı Futbolcusu"
12 0
249 0
66 0
128 0
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
51 0

Costa golünü attı, sonra oyundan atıldı

banner27

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Diego Costa, gol attığı dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı

Costa golünü attı, sonra oyundan atıldı

Chelsea'den ayrıldıktan sonra eski takımı Atletico Madrid'e dönen ve kulübünün transfer yasağının bitmesiyle bu sezon ligdeki Getafe maçında ilk kez sahaya çıkan Costa, 62. dakikada sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 68. dakikasında takımına iki farklı üstünlüğü getiren golü atan 29 yaşındaki futbolcu, aynı dakika içinde sevincini taraftarlarla paylaştığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadeleyi Angel Correa ve Costa'nın golleriyle 2-0 kazanan Atletico Madrid, ligde 39 puanla ikinci sırada yer alıyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.