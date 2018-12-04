Çocuk Fitnessçiler, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret ettiler

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda dereceye giren KKTC Çocuk Fitness Milli Takımı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polonya’nın Gdansk ve İtalya’nın Bergamo şehrinde gerçekleştirilen Çocuk Fitness Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda dereceye giren KKTC Çocuk Fitness Milli Takımı üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, Federasyon Asbaşkanı Neval Çelebioğlu Akgürgen ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Salih Işık’ın da hazır bulunduğu kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dereceye giren sporcuları tebrik ederek bundan sonraki spor ve eğitim yaşamlarında başarılar diledi.