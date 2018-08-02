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Cocu'nun yardımcısı Koeman oldu

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Fenerbahçe’de teknik direktör Philip Cocu'nun yardımcılığına Hollandalı Erwin Koeman'ı getirildi

Cocu'nun yardımcısı Koeman oldu
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Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının yardımcı antrenörlüğüne Hollandalı Erwin Koeman'ı getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman, futbol A takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörümüz Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacak." denildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Erwin Koeman'ın ekibine katılmasıyla ilgili olarak, "Çok mutluyum. Erwin tecrübesi ile takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

ERWİN KOEMAN KİMDİR?

Erwin Koeman futbolculuk kariyerinde orta saha pozisyonunda görev almıştı. Hollanda Milli Takımı'nda da görev alan Erwin Koeman daha sonra teknik direktörlük kariyerine başlamıştı. Futbolculuk kariyerine 1978 yılında Hollanda'nın Groningen takımında başlayan Erwin Koeman daha sonra PSV ve Mechelen takımlarında forma giydi.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör kariyerini başlatan Erwin Koeman sırası ile PSV U21 takımı, PSV, RKC Wallwijk, Feyenoord, Macaristan Milli Takımı, FC Utrecht, FC Eindhoven, Southampton ve Everton takımlarında görev aldı. Fenerbahçe'de Cocu'nun yeni yardımcısı Erwin Koeman aynı zamanda ünlü Barcelonalı futbolcu Ronald Koeman'ın kardeşi.

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