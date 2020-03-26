Çoban’dan anlamlı katkı

Spor adamları başlatılan yardım kampanyalarına katkıda bulunurlarken, Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Erçin Çoban da katkı koyan spor adamları arasında yer aldı

Spor adamları Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemiz ve ihtiyaçlı durumdaki halkımız için yardım ve katkılarını sürdürüyorlar.

KKTC Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Erçin Çoban da bu iş adamları arasında yer alırken, belediyelere anlamlı katkılarda bulundu. Erçin Çoban’ın direktörlüğünü yaptığı E’LER Tavukçuluk Lefkoşa Türk Belediyesi Paylaşım Mutfağına hindi ve yumurta yardımı yaptı.

Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı, E’LER Tavukçuluğa ve Erçin Çoban’a teşekkür etti.