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Çoban’a, Red and White morali

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Çoban’a, Red and White morali
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Uzun yıllardır muzdarip olduğu böbrek rahatsızlığından bugün yapılması planlanan böbrek nakli ile kurtulmayı hedefleyen Sanlı Çoban’ı, Gönyeli taraftar grubu Red and White ziyaret ederek, operasyon öncesinde moral verdi. Gönyeli kulübünün taraftarlarından, eski yönetici ve başkanlarından olan, Red and White grubunun doğal üyesi Sanlı Çoban, Cenk Kofalı’nın öncülüğündeki Red and White grubuna ziyaretten dolayı teşekkür ederken, geriye kalan haftalarda Gönyeli takımını tribünlerde yalnız bırakmayıp, desteklemelerini istedi.

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