CIU Arena kapılarını sporseverlere açtı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) spor kompleksi CIU Arena, ülkede COVID-19 vakasının görülmemesi nedeniyle başlayan normalleşme sürecinde kapılarını sporseverlere açtı.

CIU Arena Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş, tüm spor alanlarını bünyesinde bulunduran KKTC’nin ilk ve tek entegre spor kompleksine sahip olduklarını hatırlatarak, “Bu süreçte tüm hijyen kuralarını uygulayarak üye ve ziyaretçilerimize yeniden hizmet vermeye başladık” ifadesini kullandı.

Alınan önemler kapsamında konuşan Kayaş, sporseverlerin ve ziyaretçilerin hijyenik paspas ile girişte ayakkabılarının dezenfektan edildiğini, salona girişte el dezenfektanı sağlandığını, temassız ateş ölçer ile üye ve ziyaretçilerin ateşlerinin ölçülerek, kayıt altına alındığını ve düzenli olarak tüm mekanın ve havuzun hijyen kurallarına göre temizlendiğini açıkladı.

Tarkan Kayaş, sporun bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından özellikle COVID-19 sonrası önem taşıdığına dikkat çekerek, CIU Arena’nın hem fitness salonunun hem de yüzme havuzunun sporseverlerin hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Açıklamasında yüzme kursları için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını da aktaran Kayaş, her yaştan sporseverler için yüzme kayıtlarının başladığını da sözlerine ekledi.

Günün belirli saatlerinde CIU Arena olarak UKÜ’lü öğrencilere ücretsiz hizmet verdiklerinin altını çizen Kayaş, “Özellikle üniversite yurtlarında kalan çok öğrencimiz bulunuyor. Onlar için ücret ödemeyecekleri alternatif faaliyet alanları yaratmak istedik” dedi.