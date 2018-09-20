banner107
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
143 0
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
8 0
En acayip Türk batıl inançları
En acayip Türk batıl inançları
62 0
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
163 0
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
71 0
Yaşlı ve sevimli bebekler
Yaşlı ve sevimli bebekler
17 0
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
12 0
Hamitköylüler piknikte buluştu
Hamitköylüler piknikte buluştu
59 0
banner82
banner147

City ve Dortmund Eljif'in peşinde

banner27

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas, Borussia Dortmund ve Manchester City’nin radarına girdi

City ve Dortmund Eljif'in peşinde
banner192

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas gösterdiği performansla her geçen gün takımların ilgisini daha fazla çekiyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Hırvatistan’da Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekipte Eljif Elmas, Borussia Dortmund ve Manchester City’nin takibinde olacak. 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon fazla forma şansı bulamasada bu sezon forma giydiği her maçta gösterdiği performansla herkesi etkilerken, Avrupa kulüplerininde radarına girdi. 

Makedon futbolcu, bu sezon Süper Lig’de sarı-lacivertli formayı giydiği 5 müsabakada 1 gol kaydetti.  

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.