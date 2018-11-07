Çin'de Pereira rüzgarı

Çin Süper Ligi'nde Pekin Renhe'yi 2-1 yenen Portekizli Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Şanghay SIPG, son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan etti

Çin Süper Ligi’nin 29. haftasına lider giren Şanghay SIPG, orta sıralardaki Pekin Renhe'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Akhmedov'un 20 ve Wu'nun 47. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Bitime bir hafta kala 2. sıradaki Guangzhou Evergrande ile arasındaki farkı 8 puana çıkaran Şanghay SIPG, 2004'ten bu yana oynanan Çin ligindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Şanghay SIPG, Guangzhou Evergrande'nin 7 sezonluk şampiyonluk serisini noktaladı.