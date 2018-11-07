Çin'de Pereira rüzgarı

Çin Süper Ligi’nin 29. haftasına lider giren Şanghay SIPG, orta sıralardaki Pekin Renhe'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Akhmedov'un 20 ve Wu'nun 47. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Bitime bir hafta kala 2. sıradaki Guangzhou Evergrande ile arasındaki farkı 8 puana çıkaran Şanghay SIPG, 2004'ten bu yana oynanan Çin ligindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Şanghay SIPG, Guangzhou Evergrande'nin 7 sezonluk şampiyonluk serisini noktaladı.