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Çin'de Pereira rüzgarı

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Çin Süper Ligi'nde Pekin Renhe'yi 2-1 yenen Portekizli Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Şanghay SIPG, son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan etti

Çin'de Pereira rüzgarı
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Çin Süper Ligi’nin 29. haftasına lider giren Şanghay SIPG, orta sıralardaki Pekin Renhe'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Akhmedov'un 20 ve Wu'nun 47. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Bitime bir hafta kala 2. sıradaki Guangzhou Evergrande ile arasındaki farkı 8 puana çıkaran Şanghay SIPG, 2004'ten bu yana oynanan Çin ligindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Şanghay SIPG, Guangzhou Evergrande'nin 7 sezonluk şampiyonluk serisini noktaladı.

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