Cimnastikte yenilikler sürüyor

KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, ülkemizde de düzenlenme hedefiyle, Türkiye Cimnastik Federasyonunun ilk kez düzenleyeceği Parkur Yarışmasını yerinde görmek için İstanbul’a gidecek

KKTC Cimnastik Federasyonu, ülke cimnastiğini ileriye taşımak için yeni projeler üretirken, federasyonun yenilenen tüzüğü ile birlikte federasyon çatısı altına giren yeni branşlardan olan Parkur Yarışmasını izlemek için KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti yarın (Cumartesi) Türkiye’ye gidecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, as başkanı Erçin Çoban, ve genel koordinatör Basri Aydoğan, Türkiye Cimnastik Federasyonunun da ilk kez düzenleyeceği Parkur Yarışmasını yerinde görmek için İstanbul’a gidecekler.

Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen’in davetlisi olarak Parkur Yarışmasını izleyecek olan KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Pazar akşamı adaya dönecek. KKTC Cimnastik Federasyonu, Parkur Yarışmasını ülkemizde de düzenlenmek için kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacak.