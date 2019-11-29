Cimnastikte yeni antrenörler yetiştirilecek

Cimnastik Fedarasyonu, cimnastiği daha yaygın hale getirmek ve kulüplerin altyapılarının oluşmasına katkı koymak için 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu düzenleyip, yeni antrenörler yetiştirecek

KKTC Cimnastik Fedarasyonu, cimnastiği daha yaygın hale getirmek ve kulüplerin altyapılarının oluşmasına katkı koymak için yeni antrenörler yetiştirecek.

Kursun teorik dersleri Hamitköy'de bulunan Atak Eğitim Merkezinde, uygulamalı dersler ise Cimnastik Fedarasyonu salonunda verilecek.

KKTC Cimnastik Fedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, düzenlenecek olan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"KKTC Cimnastik Fedarasyonu yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri, cimnastik sporunu ülke geneline yaymak, geliştirmek ve kulüpleşme çalışmalarımızı hızla devam ettirirken ; bu sporu geliştirecek, ülkemizde yaygın hale getirecek ve kulüplerin altyapılarının oluşmasında önemli katkı sağlayacak nitelikli antrenörlere ihtiyaç duyduğumuzun bilinciyle yeni antrenörler yetiştireceğiz.

11 - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursunu gerçekleştiriyoruz. Ülke sporumuza hizmet etmek için çıktığımız bu önemli ve kutsal yolda, cimnastik sporumuzu ülke geneline yaymak, gelişmesine katkı yapmak için kaliteli, nitelikli eğitmenlere ve antrenörlere ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu asil ve kutsal görevi üstlenecek ve bizle bu yolda yürüyecek takım arkadaşlarımızı arıyoruz."